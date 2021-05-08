Москва, 8 мая, 2021, 07:22 — ИА Регнум. Станисловас Петрович Апивала (1920−1999) мог не идти в партизаны. Летом 1941 года он был эвакуирован из Литвы и трудился в Горьком на заводе «Двигатель революции», работавшем на «оборонку».

Станисловас Петрович Апивала

В августе 1942 года Апивалу забросили за линию фронта. Под его руководством была организована партизанская группа, позднее выросшая в партизанский отряд «Вильнюс», который он возглавлял под оперативным псевдонимом Сергей Григас.

Станисловас Петрович непосредственно участвовал в диверсиях, в частности, в атаках на вражеские гарнизоны на территории Литвы и Белоруссии. В ходе знаменитой «рельсовой войны» лично пустил под откос 7 немецких эшелонов, был ранен.

Одновременно он немало времени уделял партийной и пропагандистской работе. Был секретарем Швенчёниского подпольного уездного комитета ВКП (б) (сам Апивала вступил в партию в 1943 г.) и редактировал партизанскую газету «Уж Тевине!» («За Родину!»).

В июле 1944 года в ходе Шауляйской наступательной операции отряд «Вильнюс» принял участие в освобождении города Швенчёнис.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 2 июля 1945 года партизан был удостоен звания Героя Советского Союза с вручением медали Золотая Звезда (№ 7615).

В 1945 г. Апивала вышел в отставку в звании майора. Работал председателем колхоза, а затем в министерстве социального обеспечения Литовской ССР. К боевым наградам (а майор был также награжден орденом Красного Знамени) прибавился орден Трудового Красного Знамени.