Москва, , 07:55 — REGNUM Владимир Михайлович Тимощук (1922—1966) воевал три года. Он был призван и попал на передовую в 42-м. Но за это время поменял не только несколько фронтов, но и род войск.

Владимир Михайлович Тимощук

Первый военный год защищал Новгородщину, был ранен. Летом 1943 года в звании сержанта, разведчика отдельной разведывательной роты 28-й гвардейской стрелковой дивизии в 53-й армии был направлен на Курскую дугу.

3 августа 1943 года во время боев под Белгородом он лично уничтожил вражеский пулеметный расчет, мешавший продвижению нашей пехоте. В тот же день заметив два мотоцикла с пулеметами, расстрелял мотоциклистов и, захватив один мотоцикл, подъехал на нём к траншеям противника. Внезапно открыв огонь, Владимир Михайлович уничтожил еще более 20 солдат и офицеров, а в последовавшей затем рукопашной схватке захватил пленного.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 ноября 1943 года гвардии сержант был удостоен звания Героя Советского Союза с вручением медали Золотая Звезда (№ 3372).

После Победы Тимощук продолжил службу во флоте. В звании старшины ходил пулеметчиком-зенитчиком на бронекатерах Амурской флотилии. Участвовал в войне с Японией. Был награжден медалью Ушакова. После окончания боевых действий демобилизовался.

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