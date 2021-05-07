Рига, 3 декабря, 2019, 00:13 — ИА Регнум. В третьем квартале 2019 года, по сравнению с годом ранее, на 8,3%, или на 84 евро, достигнув 1091, выросла средняя брутто зарплата в Латвии, сообщил портал Dienas Business.

Причём в 12 отраслях уровень средней заработной платы превысил 1000 евро.

Быстрее всего, на 15,1% выросла оплата труда в здравоохранении и на предприятиях социальной сферы. Отмечается, что во многих сферах рост оплаты труда обусловлен дефицитом кадров.

Оплата труда в государственном секторе выросла быстрее, чем в частном: 1124 евро в месяц против 1078.

Характерным для Латвии является неравномерное распределение заработной платы. Более чем у 50% работающих размер заработной платы не превышает 848 евро до уплаты налогов. Одновременно отмечается и рост за последние десять месяцев на 7,4% вкладов резидентов в коммерческих банках. Схожая ситуация с ростом оплаты труда: 8−9% наблюдается в Литве и Эстонии. Правда, в Литве из-за изменения налоговой политики это привело к увеличению размера зарплаты после уплаты налогов на 10%.