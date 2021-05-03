Новосибирск, , 12:21 — REGNUM В Новосибирской области за прошедшие сутки выявлено 72 случая новых случая заражения коронавирусом. Днём ранее — 76 случаев.

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«Скончались ещё четыре пациента: женщины в возрасте 81 и 83 лет и мужчины в возрасте 64 и 73 лет. Всего в регионе умерли 1765 человек, — сообщает оперативный штаб региона. — В отделениях реанимации находятся 45 человек, на ИВЛ — семь пациентов».

Всего на утро сегодня, 3 мая, В Новосибирской области зарегистрировано 41 326 случаев заражения коронавирусом, в том числе у 2495 детей; 37 857 пациентов выздоровели (+11 за сутки).