Москва, 7 мая, 2021, 07:35 — ИА Регнум. Георгий Алексеевич Рогачевский (1920−1996) начал войну мичманом, капитаном торпедного катера ТКА-42 в 1-й бригаде торпедных катеров Черноморского флота. Защищал Одессу и Севастополь, нес дозорную службу и проводил конвои, ставил минные заграждения и высаживал десанты. При высадке Керченского десанта в декабре 1941 года ТКА-42 был зажат льдами, и экипаж в течение месяца боролся за спасение своего корабля.

Георгий Алексеевич Рогачевский

В феврале 1943 года в ходе Новороссийской десантной операции осуществил умелый пуск торпед, уничтоживших два дота.

Ко времени освобождения Крыма в звании старшего лейтенанта Георгий Алексеевич командовал звеном в той же бригаде. 3 и 4 мая 1944 года он потопил транспорт и две баржи немцев.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 16 мая 1944 года Рогачевскому было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением медали Золотая Звезда (№ 3799).

Также за время войны он был награжден орденом Красного Знамени и дважды орденом Красной Звезды.

После войны моряк продолжил служить, но не забывал и о повышении образования. В 1958 году окончил Военно-морскую академию. В 1971 году в звании капитан 1-го ранга Георгий Алексеевич вышел в запас. Поселился в Киеве, где работал старшим инженером в институте геохимии и физики минералов Академии наук УССР.