Мюнхен, Германия, , 12:30 — REGNUM Польский нападающий мюнхенского футбольного клуба «Бавария» Роберт Левандовский может перейти в один из клубов английской Премьер-лиги (АПЛ). Об этом 3 мая сообщает Bild.

По данным источника, в настоящее время агент 32-летнего футболиста Пини Захави проводит переговоры с руководством «Баварии» о заключении более выгодного соглашения, однако в мюнхенской команде в этом не заинтересованы.

Также указывается, что в случае, если о повышении зарплаты игрока договориться не удастся, польский форвард может стать игроком одного из клубов АПЛ. При этом ранее возможностью его приобретения интересовались лондонский «Челси» и «Манчестер Юнайтед».

Отметим, в нынешнем сезоне Роберт Левандовский сыграл за «Баварию» в 37 матчах и отметился в них 43 голами и восемью результативными передачами. Его текущий контракт с «Баварией» рассчитан до лета 2023 года.