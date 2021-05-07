Москва, , 07:10 — REGNUM Степан Иванович Панов (1913−1982) к весне 1945 года был опытным солдатом. Он воевал с 1942 года. Защищал Ленинград, освобождал Польшу.

Степан Иванович Панов

К началу Восточно-Померанской операции (10 февраля — 4 апреля 1945 г.) в звании старшего сержанта командовал сначала отделением противотанковых ружей, а затем взводом 1373-го стрелкового полка 416-й стрелковой дивизии в 5-й ударной армии.

В первые дни наступления подавил 4 пулеметных точки врага. 28 марта возглавил одну из штурмовых групп, которая приняла участие в захвате состоявшего из 6 дзотов укрепленного пункта под Кюстриным (ныне Костшин-над-Одрон, Польша). Взятие укрепрайона обеспечило последующее наступление двух батальонов.

Согласно представлению к званию Героя Советского Союза, за время боев Степан Иванович уничтожил 8 пулеметных точек и до 70 солдат и офицеров противника. Кроме того он взял в плен 55 солдат.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 31 мая 1945 года Панов был удостоен звания Героя Советского Союза с вручением медали Золотая Звезда (№ 5838).

После войны в звании старшины Степан Иванович демобилизовался. Поселился на хуторе Верхний Гнутов (Волгоградская область), где вернулся к своей довоенной специальности тракториста.

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