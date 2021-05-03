Ашхабад, , 12:13 — REGNUM Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов возглавил Халк маслахаты милли генгеша (верхнюю палату парламента), сообщает 2 мая агентство «Туркмения сегодня».

Поздравление главе государства направила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. «Итоги голосования парламентариев убедительно свидетельствуют о поддержке вашего курса», — сказала глава СФ.

Она также выразила благодарность за поддержку связей между парламентами Туркмении и России. Матвиенко выразила надежду на активный диалог между российскими сенаторам и членами милли генгеша.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце марта 2021 года Гурбангулы Бердымухамедов избран членом вновь созданной верхней палаты парламента. 14 апреля президент Туркмении избран председателем Халк маслахаты. Он также возглавляет правительство республики.

Согласно ст. 73 новой редакции конституции Туркмении, президент республике не может стать членом милли генгеша (национальный совет или парламент).

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