Москва, , 12:10 — REGNUM В Монголии сегодня, 3 мая произошло землетрясение. По данным сейсмологов, его эпицентр находился в районе озера Хубсугул. Интенсивность толчков составила 8,5 балла.

Подземные толчки в 16:46 по иркутскому времени почувствовали также жители Иркутской области. По оценкам горожан в соцсетях, оно ощущалось на 4 балла.

Как сообщало ИА REGNUM, землетрясение, произошедшее 31 марта на территории Монголии в районе озера Хубсугул, ощущалось на территории восьми муниципальных образований Иркутской области, где расположены 285 населенных пунктов.

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