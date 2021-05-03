Челябинск, , 12:30 — REGNUM Бывший форвард ярославского хоккейного клуба «Локомотив», играющего в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), Владимир Ткачёв перешел в челябинскую команду «Трактор». Об этом 3 мая сообщает пресс-служба челябинского клуба.

Уточняется, что руководство «Трактора» подписало с 27-летним хоккеистом соглашение сроком на два года.

При этом ранее нападающий также играл в КХЛ за казанский «Ак Барс» и вызывался в юниорскую, молодёжную и взрослую сборную России.

Отметим, в минувшем сезоне Владимир Ткачёв сыграл в составе ярославского Локомотива» в 53 матчах регулярного чемпионата КХЛ и смог набрать в них 27 (10 шайб + 17 голевых передач) очков. Также провел 11 встреч в плей-офф Кубка Гагарина и набрал в них восемь (четыре гола + четыре результативные передачи) очков.