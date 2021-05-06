Москва, , 07:46 — REGNUM Иван Федорович Матвеев (1912−1986) интересовался горным делом. Но когда его призвали в военную авиацию со второго курса горно-металлургического техникума, он решил стать военным летчиком. В 1938 году окончил Оренбургскую военную авиационную школу и стал командиром бомбардировщика ТБ-3 в Забайкальском военном округе.

Иван Федорович Матвеев

С августа 1941 года Матвеев воевал на фронте. Бомбил врага под Киевом, доставлял грузы крымским партизанам, защищал Сталинград.

К июлю 1942 года Иван Федорович в звании старшего лейтенанта служил командиром отряда в 250-м авиаполку 62-й авиадивизии Авиации дальнего действия. За его плечами было более 150 боевых вылетов, из которых 101 пилот выполнил ночью.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 18 августа 1942 года Матвеев был удостоен звания Героя Советского Союза с вручением медали Золотая Звезда (№ 713).

Май 1945 года Иван Федорович встретил заместителем командира 11-го гвардейского авиационного полка дальнего действия. Всего за время войны летчик совершил 221 боевой вылет на бомбежку врага, доставку грузов, десантирование войск.

После Победы Матвеев остался в армии. Вышел в запас в 1959 году в звании полковника, заместителя командира 2-й авиационной дивизии особого назначения.

В дальнейшем занимал различные должности в системе Аэрофлота, жил в Москве.

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