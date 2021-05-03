Москва, , 12:12 — REGNUM В 2021 году в Москве будет открыта новая поисково-спасательная станция «Марьино». Об этом 3 мая мэр столицы Сергей Собянин написал в своем личном блоге.

Глава города отметил, что первая спасательная станция в Москве появилась еще в 1877 году. На данный момент в городе действуют 24 поисково-спасательные станции, на которых работают 332 сотрудника.

Новая, 25-ая по счету станция, будет отвечать за безопасность людей, отдыхающих у воды в парках «Братеевская пойма» и «Капотня».

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