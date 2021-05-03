Санкт-Петербург, , 12:06 — REGNUM Меры правоохранительных органов на матче между петербургским «Зенитом» и московским «Локомотивом» 2 мая позволили обеспечить безопасность посетителей игры. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Главного управления МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

«Принятые полицией организационные меры позволили обеспечить правопорядок и безопасность всех граждан. Полиция действовала строго в рамках законодательства», — сказали в пресс-службе.

В ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщили, что порядок на матче обеспечивали сотрудники Росгвардии и военнослужащие Северо-Западного округа войск национальной гвардии РФ. В ходе матча серьёзных нарушений не было допущено, отметили в управлении.

Игра «Зенита» с «Локомотивом» прошла 2 мая. Петербуржцы одержали победу со счётом 6:1 и досрочно обеспечили себе чемпионство в текущем розыгрыше РПЛ.