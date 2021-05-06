Москва, 6 мая, 2021, 07:25 — ИА Регнум. Николай Феоктистович Обухов (1921—1990) шел по стопам своего отца. Сын рабочего, он до призыва в армию трудился слесарем на машиностроительном заводе в Ижевске.

Николай Феоктистович Обухов

В армии служил в воздушно-десантных войсках. Незадолго до войны его корпус передислоцировали с Дальнего Востока на Украину, где Обухову пришлось воевать с первых дней, правда, в основном как обычная пехота. Сражался в районе Борисполя, с боями отступал к Киеву.

8 сентября 1941 года стрелок 212-й воздушно-десантной бригады в 40-й армии Обухов с группой красноармейцев получил приказ разведать расположение неприятеля в селе Любитово (Кролевецкий район Сумской области). Выполнив поставленную задачу, Обухов отправил солдат обратно, а сам продолжил наблюдение. Будучи обнаружен немцами, убил и ранил нескольких гитлеровцев и прорвался к своим.

На основе полученных разведданных на следующую ночь Николай Феоктистович провел группу красноармейцев в Любитово, где они забросали бутылками с зажигательной смесью («коктейль Молотова») вражескую бронетехнику. В ходе атаки Обухов лично сжег два танка.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 20 ноября 1941 года десантнику было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением медали Золотая Звезда (№ 638).

После войны Обухов продолжил служить в армии. В 1953 году в звании старшего лейтенанта вышел в запас. Жил в украинских Черновцах.