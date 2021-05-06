Москва, 6 мая, 2021, 07:10 — ИА Регнум. Гилемхан Идрисович Идрисов (1913—1977) начал свой боевой путь в Сталинграде. Был неоднократно награжден (ордена Славы 3-й степени, Отечественной войны 2-й степени, медаль «За отвагу»).

Гилемхан Идрисович Идрисов

К январю 1945 года в звании старшего сержанта командовал орудием 290-го гвардейского стрелкового полка 95-й гвардейской стрелковой дивизии в 5-й гвардейской армии.

Отличился в ходе освобождения Польши. При прорыве глубоко эшелонированной обороны противника из своего орудия прямой наводкой уничтожил 3 пулеметные точки и до 30 гитлеровцев. В последующих боях еще 2 ручных пулемета и до 20 солдат и офицеров противника. Далее, согласно Представлению к званию Героя Советского Союза, при форсировании реки Нида, южнее Пиньчува, Гилемхан Идрисович вновь уничтожил 2 пулеметные точки и до 20 гитлеровцев, тем самым содействуя стрелковым подразделениям в захвате плацдарма и дальнейшем наступлении к реке Одер.

«В бою при штурме города Конштадт при отражении контратаки танков и пехоты противника свое орудие выдвинул за боевые порядки пехоты и расчетом уничтожил тяжелое самоходное орудие, 5 мотоциклистов, захватил при этом 6 автомашин с грузом и боеприпасами и 2 легковые автомашины».

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 апреля 1945 года гвардии старшему сержанту было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением медали Золотая Звезда (№ 6319).

После войны Идрисов был демобилизован и вернулся в родную Башкирию. Работал председателем сельского совета.