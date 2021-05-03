Москва, , 12:32 — REGNUM В составе руководства московского футбольного клуба «Спартак» произошли изменения. Об этом 3 мая сообщает пресс-служба «красно-белых».

Уточняется, что, согласно решению общего собрания акционеров, в совет директоров «Спартака» вошли Зарема Салихова и Юсуф Алекперов, а Сергей Михайлов его покинул.

Также Салихова стала главой комитета по аудиту и вознаграждениям московского клуба.

Отметим, в настоящее время московский «Спартак» набрал 50 очков в 27 турах Российской Премьер-лиги и в следующем матче позднее 3 мая встретится с тульской командой «Арсенал».