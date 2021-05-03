Москва, , 11:58 — REGNUM Средняя стоимость новых автомобилей LADA в мае выросла на сумму от 9 тысяч до 30 тысяч рублей. Об этом сообщает портал «Цена Авто».

Цены самого популярного семейства LADA Granta выросли на 9−19 тысяч рублей в зависимости от типа кузова. Автомобили семейства Largus подорожали на 20 тысяч рублей, стоимость модели LADA Xray

Седаны LADA Vesta и LADA Cross подорожали на 20 тысяч рублей. Самый значительный рост — на 30 тысяч рублей — зафиксирован для модели LADA Vesta Sport. Также выросла стоимость внедорожников LADA Niva Legend: на 12 тысяч рублей для 3-дверной модели и на 17 тысяч рублей для 5-дверной.

Отмечается, что цены на новые автомобили Lada выросли в 2021 году уже в третий раз. Предыдущее повышение цен было отмечено в январе и марте.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по итогам первого квартала 2021 года самыми популярными автомобилями у корпоративных клиентов в России стали три модели отечественной марки LADA.

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