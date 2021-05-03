Ульяновск, , 11:58 — REGNUM Министерство здравоохранения проводит проверку информации об отказе в госпитализации пациенту в Ульяновске. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: SARS-CoV-2 не знает праздников — все новости»

В минздраве ссылаются на размещённую в соцсетях информацию о том, что пациенту было отказано в госпитализации в первичном сосудистом отделении «Радуга» ЦК МСЧ Ульяновска. По предварительной информации министерства, ульяновцу стало плохо на даче в Сенгилеевском районе, где его осмотрел врач местной больницы и с подозрением на пневмонию доставили в ЦГКБ Ульяновска.

В ведомстве отмечают, что диагноз после прохождения компьютерной томографии не подтвердился, и пациента перенаправили в первично-сосудистое отделение ЦК МСЧ с подозрением на острое нарушение мозгового кровообращения. Но и это предположение не подтвердилось, после чего мужчину осмотрели в областной клинической больнице «и выполнили необходимые обследования».

«Показания для госпитализации пациента отсутствовали. Пациенту назначено лечение амбулаторно», — говорится в сообщении.

По данному факту министерством здравоохранения Ульяновской области проводится проверка.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии в Ульяновской области лабораторно подтверждено 53 678 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, выздоровели 50 886 человек (94,8%), умерли 1200 пациентов. От COVID-19 лечатся 1592 пациента.

Напомним, в 2018 году федеральный резонанс получило происшествие в Центральной клинической медико-санитарной части в Ульяновске. В ходе предварительного следствия было установлено, что после проведения плановой операции 28-летней пациентке был ошибочно введен формалин вместо физраствора, что повлекло резкое ухудшение состояния ее здоровья. Спасти пациентку не удалось.