Сеул, , 12:33 — REGNUM Напряжённость на Корейском полуострове не должна усиливаться ни при каких обстоятельствах. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на заявление министра объединения Южной Кореи Ли Ин Ёна.

Данное заявление было обнародовано 3 мая в Сеуле в ходе семинара по приграничному сотрудничеству.

Министр пообещал прилагать всевозможные усилия для достижения «значимых» изменений в «замороженных» межкорейских отношениях, подтвердив важность приграничного сотрудничества и обменов в таких областях, как возобновляемые источники энергии.

Коснувшись предстоящего южнокорейско-американского саммита в Вашингтоне, Ли Ин Ён сказал, что правительство Южной Кореи будет прилагать все усилия ради возобновления диалога между КНДР и США в кратчайшие сроки посредством тесной координации между союзниками.