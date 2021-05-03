Пермь, , 11:56 — REGNUM В Пермский край прибыл ретропоезд в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. На территории региона состав будет находиться до 4 мая, а затем отправится в Свердловскую область, сообщает пресс-служба СвЖД.

Курсирование ретропоезда организовано в рамках проекта «Поезд идет на восток». Во главе состава находится паровоз серии Е. Поезд состоит из вагона с аптекой-операционной, солдатского вагона-теплушки, офицерского вагона, платформы с военной техникой, а также платформы-сцены.

На каждой станции, где происходит остановка «Поезда Победы», проходит торжественный митинг и праздничный концерт, а также звучат стихи и песни о войне. По задумке организаторов мероприятие позволит воссоздать атмосферу 1945 года, когда на вокзалах с улыбками и цветами встречали поезда, возвращающиеся с фронта. Всем желающим предоставляется возможность зайти внутрь исторических вагонов и ознакомиться с экспозицией.