Ташкент, , 11:54 — REGNUM Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на этой неделе проведет видеоселекторное совещание по вопросам противодействия коррупции, сообщил журналистам сегодня, 3 мая пресс-секретарь президента Узбекистана Шерзод Асадов.

По словам Асадова, на совещании будут заслушаны отчеты руководителей государственных органов и хокимов. «Вы и сами слышите о последних событиях, раскрываемых случаях коррупции. На предыдущих селекторах уже говорилось об этом. Как сказал президент, время тактичности прошло», отметил пресс-секретарь.

Он процитировал Мирзиёева, который ранее указал, что «верховенство закона, неотвратимость наказания одинаковы для всех».

«Данный вопрос (противодействия коррупции) находится под постоянным контролем и тот факт, что вскоре по этому вопросу состоится отдельный селектор, указывает на бескомпромиссный характер борьбы с коррупцией», подчеркнул Асадов.