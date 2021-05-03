Ташкент, , 11:53 — REGNUM «Мы стали свидетелями гуманистической политики Узбекистана, из Сирии в республику были возвращены 93 женщины и их дети», сказал журналистам сегодня, 3 мая пресс-секретарь президента Узбекистана Шерзод Асадов.

«Следует отметить, что к настоящему времени в результате пяти таких операций 435 наших соотечественников были возвращены из зон вооруженных конфликтов на Ближнем Востоке и в Афганистане», сообщил Асадов.

Он подчеркнул, что такие гуманитарные операции — это очень сложный и рискованный процесс.

«За их успехом стоят решимость нашего президента, самоотверженность и высокий профессионализм сотрудников дипломатических представительств, структур безопасности, медицинских работников», подчеркнул пресс-секретарь.

Он сообщил, что сейчас ведется большая работа по реабилитации и реинтеграции возвращенных соотечественников, оказанию им медицинской и психологической помощи, материального содействия.