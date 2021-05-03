Мурманск, , 11:52 — REGNUM В Мурманской области следователи возбудили уголовное дело после того, как бродячие собаки напали на ребенка, искусав его около 100 раз. Об этом сегодня, 3 мая, сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Мурманской области.

Инцидент произошел 2 мая возле дома №24 по улице Фестивальной в Мурманске. Две собаки, не имеющие чипов, напали на девочку 2021 года рождения. Пострадавший ребенок с многочисленными телесными повреждениями госпитализирован в медицинское учреждение. Медики уточнили, что на теле, лице и конечностях ребенка зафиксировано более 100 укусов.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ («оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей»).

Речь идет о том, чтобы дать уголовно-правовую оценку действиям лиц, ответственных за контроль численности и чипирования бездомных животных.