Москва, , 11:52 — REGNUM Прием заявок для получения субсидии на инжиниринг для участников Московского инновационного кластера продлен до 1 июля. Об этом 3 мая сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

Эта мера поддержки позволяет компенсировать до половины расходов на создание или модернизацию продукта. Причем компании вправе возместить затраты на все этапы работ — разработку конструкторской и технологической документации, изготовление и проведение испытаний прототипов и опытных образцов, а также приобретение, монтаж и пусконаладку оборудования и средств измерений.

«За прошлый год участники кластера получили около 300 миллионов рублей субсидий на создание и модернизацию продукции. В этом году, чтобы как можно больше компаний могли получить поддержку, Правительство Москвы упростило процедуру подачи заявок. А еще появилась возможность доработать пакет документов уже после его отправки на рассмотрение», — сказала вице-мэр.

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