Одесса, Украина, 3 мая, 2021, 11:48 — ИА Регнум. Пасха 2021 года совпала с одним из самых страшных событий современности. Сожжение людей в Одессе — одно из главных преступлений наступившего «нового времени», наряду с Бесланом. Укор совести.

Дарья Антонова ИА REGNUM Акция памяти жертв 2 мая в Одессе

Адвокаты преступления говорят, что в Одессе сжигали именно русских и именно коммунистов. Это подлая неправда — сжигали граждан, уничтожали само гражданство, свою собственную страну. Убийцы пытались запугать граждан, лишить их возможности говорить — предсмертные крики их жертв красноречивы.

Возможно, кто-то из погибших считал себя коммунистом, кто-то русским. Кто-то мужчиной, а кто-то женщиной. Кто-то был за союз с Россией, а кто-то против. Но и это вторично. Это было беззаконное убийство.

Важнее тогда для руководителей переворота было утверждение нацистской идеологии — они или никто. И все последыши, вплоть до недавнего нацистского марша в Киеве, это приняли. Нацизм более не преступление, Нюрнберг отменен.

Именно тогда Россия, победитель фашизма, могла добить нацистскую гадину в логове, но не сделала этого, возможно, из-за ложно понимаемых возможностей.

Можно и нужно мыть руки, опасаясь ковида, но продолжать диалог с нацистами — нельзя. Никакое мыло не отмоет.

Александр Савельев