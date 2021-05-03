Минск, , 11:48 — REGNUM Выработанные в 2019 году «дорожные карты» углубления экономической интеграции России и Белоруссии в формате Союзного государства снова почти согласованы и в большинстве своём переданы в Москву. Оставшиеся не согласованными затрагивают вопросы энергоносителей, которые Минск хотел бы получать на ещё более льготных условиях, чем сейчас. Об этом 2 мая заявил председатель правительства республики Роман Головченко.

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«Те программы, которые переданы — они предварительно уже были на уровне руководителей отраслевых ведомств согласованы. Они подразумевают, по сути, проведение единой политики в разных отраслях экономики — в промышленности, в сельском хозяйстве», — рассказал он в эфире белорусского гостелеканала «Беларусь 1».

«То есть, это конкретные программы по выходу, условно говоря, не только на единые условия хозяйствования, но и планирования будущей деятельности», — уточнил Головченко.

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По его мнению, согласование оставшихся «дорожных карт» может занять неопределённое время — и месяц, и полгода. Он отметил, что «жёстких сроков нет» и торопиться в согласовании интеграционных документов Минск «ничто не вынуждает».

«Мы должны создать более равные условия для всех субъектов хозяйствования», — подчеркнул Головченко. Он акцентировал внимание на важности в переговорном процессе выравнивания цен «на энергоносители в условиях разных надбавок, преференций».

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Головченко заявил: «Задача одна — это создать равные условия для субъектов хозяйствования. И больше никакой здесь конспирологии нет. И это понимает и нацелено на это и российское руководство, и белорусское руководство. Только имея равные условия, мы сможем не то что конкурировать на равных, мы сможем дополнять друг друга, создавать новые продукты, новые технологии, находясь в равном положении».

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