3 мая 2021 | Время чтения 2 мин

В сети отреагировали на заявление первого заместителя постпреда России при ООН Дмитрия Полянского о том, что свидетели хладнокровного убийства мирных граждан бандеровцами 2 мая 2014 года в одесском Доме профсоюзов выступят 5 мая на неформальной встрече Совета Безопасности ООН.

Мирослава Романенко, , 12:39 — REGNUM Свидетели хладнокровного убийства бандеровцами 2 мая 2014 года в Доме профсоюзов в Одессе мирных граждан выступят на неформальной встрече Совета Безопасности ООН 5 мая, заявил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский. По его словам, на встрече, которая состоится 5 мая, выступят свидетели, пережившие эту трагедию.

Бандеровская Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

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Новость обсудили читатели украинского издания «VESTI» в телеграм-канале средства массовой информации. Часть комментаторов отметили, что Россия делает то, что должна делать украинская власть, чтоб расследовать трагедию. Иные отметили, что виновники произошедшего семь лет назад в Одессе находятся во власти.

«Виновных к ответу! Убивать так жестоко людей и не понести за это наказание! Нет, так не должно быть! Отнять у человека жизнь — это страшно! Убийцы должны быть наказаны!» — призвала Светлана.

«Рука Кремля» делает то, что должны были сделать украинские чиновники», — отметил Anzor.

Акция памяти жертв 2 мая в Одессе Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Украину спасет только правда, выйти к мирным людям и признаться, что власти не могут справиться с радикалами и экстремистами», — добавил 287ir356.

«У кого первого возник план поджечь здание? Когда фашисты шли на Куликово, они собирались жечь палатки или уже был план поджечь здание?» — задается вопросом Штоккер.

«Судя по ролику, где дети разливают горючую смесь по бутылкам — думаю, что не спонтанное», — ответил один из читателей на вопрос Штоккера.

«Единственный шанс у власти не оказаться полностью конченной, — резко форсировать расследование», — считает Виктор.

«Я так понимаю, что у России есть ключевые свидетели [бывший начальник главного управления Одесского областного управления МЧС Украины Владимир] Боделан, [бывший заместитель начальника Главного управления МВД Украины в Одесской области Дмитрий] Фучеджи, остальные, которые могут взорвать Украину. Может получиться громкий ответ западу на дело Навального», — предположил Штоккер.

Портрет Степана Бандеры перед входом в здание КГГА, захваченное участниками Евромайдана (сс) spoilt.exile

«Украинские чиновники, отдавшие приказ убивать и сжигать, сидят в Раде, в министерстве и т. п. Это позор для страны и властей — не привлечь виновных, и разрешить привезенным фашистам ходить по Одессе с шествием», — отреагировал Игорь.

«А что с девочками, которые разливали коктейли Молотова для поджога людей? Я думаю не завидная судьба их ждёт. Закон бумеранга вернёт им то зло, которое они направляли против других людей!!!» — отметил Александр Николаевич.

«Вина лежит на украинском государстве, которое и является одним из организаторов этого ужасного преступления», — заключил Сбейс пепелs.

Обгоревший Дом профсоюзов. Куликово поле, Одесса. 10 мая 2014 года HOBOPOCC

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Напомним, 2 мая 2021 года прошло семь лет после произошедших в Одессе трагических событий, в результате которых только в Доме профсоюзов, по официальным данным, погибли более сорока человек. Накануне, 2 мая, местная власть дала добро на проведение в городе шествия радикалов.