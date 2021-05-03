Пермь, , 11:45 — REGNUM В Пермском крае за сутки выявлено 103 случая заражения коронавирусом, что на один превышает прошлый суточный показатель, сообщает 3 мая оперштаб по борьбе с COVID-19.

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Среди носителей коронавируса семеро — это дети. Большинство заразившихся пермяков проходит курс лечения в домашних условиях — 87 человек (84%). Еще 16 человек являются пациентами больниц.

С конца марта 2020 года в регионе зарегистрировано 54 756 случаев заражения. Выздоровели 49 518 человек.

На сегодняшний день в клиниках лечение получают 627 пациентов с COVID-19. Из них 49 пермяков подключены к аппаратам ИВЛ. Доля свободного коечного фонда от фактически развернутого составляет 31,8%.

От коронавирусной инфекции в крае скончался 2191 человек. За последние сутки подтверждено десять летальных исходов.

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