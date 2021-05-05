Москва, , 07:38 — REGNUM Владимир Петрович Жарков (1924−1943) защищал Сталинград, освобождал Запорожье.

Владимир Петрович Жарков

В звании красноармейца служил пулеметчиком 2-го стрелкового батальона 262-го гвардейского стрелкового полка 87-й гвардейской стрелковой дивизии 13-го гвардейского стрелкового корпуса во 2-й гвардейской армии.

В ходе Мелитопольской наступательной операции (26 сентября-5 ноября 1943 г.) дивизия, в которой служил Жарков, была на направлении главного удара.

25 сентября под селом Альтмунталь (ныне Заможное) и Нейдорф (Коханое) Запорожской области его расчет уничтожил 4 расчета станковых пулеметов и 2 ручных пулемета, 1 расчет противотанкового ружья и до двух взводов пехоты противника, тем самым обеспечив продвижение нашей пехоты.

Согласно Представлению к званию Героя Советского Союза, Владимир Петрович «В бою за деревню Нейдорф 1.10.43 г. огнем своего пулемета отрезал немецких автоматчиков от танков, из которых истребил 60 человек и помог отразить две контратаки противника.

В разгаре боя тов. Жаркову осколком мины была оторвана левая нога. Превозмогая боль, герой-пулеметчик продолжал косить пехоту фашистов. После исхода всех патрон тов. Жарков взял от убитого автомат и продолжал разить врага до тех пор, пока вражеская пуля сразила его насмерть».

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 ноября 1943 года Владимир Петрович был посмертно удостоен звания Героя Советского Союза.

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