Душанбе, , 11:39 — REGNUM В администрации таджикистанской Исфары опровергли информацию о взятии в заложники десяти граждан Киргизии. Об этом 3 мая заявил пресс-секретарь мэрии Исфары Зубайдулло Шомадов, сообщает «Спутник. Таджикистан».

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По его словам, вопрос о заложниках не поднимался во время переговоров делегаций двух стран. «Я принимал непосредственное участие, и такой проблемы не было. Ни один киргизстанец не был взят в заложники таджикскими военными», — сказал представитель мэрии.

Ранее СМИ Киргизии со ссылкой на администрацию полпреда правительства Киргизии в Баткенской области сообщили, что таджикистанские силовики вернули десять киргизских заложников.

Сообщалось, что заложники были выданы после переговоров между главами Баткенской и Согдийской областей Омурбеком Суваналиевым и Раджоббем Ахмадзода.

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