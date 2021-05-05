Москва, , 07:28 — REGNUM Матвей Кузьмич Шапошников (1906−1994) прославился своим гражданским подвигом. Во время волнений в 1962 году в Новочеркасске он отказался стрелять в народ. «Не вижу перед собой такого противника, которого следовало бы атаковать нашими танками» — возразил он командующему Северо-Кавказским военным округом. А позже, отвечая на вопросы, пояснял, что, если бы он выполнил этот преступный приказ, «погибли бы тысячи».

Матвей Кузьмич Шапошников

Но и во время Великой Отечественной войны Матвей Кузьмич отличался не только профессионализмом, но и личной храбростью. Воевал Шапошников с первых дней. Участвовал в сражении Дубно-Луцк-Броды, защищал Сталинград, бился на Курской дуге…

Осенью 1943 года в звании полковника, командовал 178-й танковой бригадой 10-го танкового корпуса в 40-й армии. В боях за Днепр, 21 сентября его бригада в составе корпуса с ходу освободила город Переяслав. Тремя днями позже в районе хутора Монастырек (Кагарлыкский район Киевской области) Шапошников во главе мотострелкового пулеметного батальона форсировал реку и захватил плацдарм. Отражая многочисленные контратаки противника, полковник организовал успешную переправу своей бригады и обеспечил преодоление водной преграды другим частям. Этот успех сыграл большую роль в захвате знаменитого Букринского плацдарма.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 января 1944 года Шапошникову было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением медали Золотая Звезда (№ 3195).

Победу Матвей Кузьмич встретил в звании генерал-майора. В 1949 году окончил Высшую военную академию имени К. Е. Ворошилова. Служил в Группе Советских войск в Германии, затем в Северо-Кавказском военном округе, где его и застала новочеркасская трагедия. Вышел в запас в звании генерал-лейтенанта. Жил в Ростове-на-Дону.

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