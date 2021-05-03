3 мая 2021 | Время чтения 5 мин

Испанское издание La Razón рассказывает о наблюдениях ведущих врачей одной из каталонских больниц. По словам специалистов, коронавирус вытеснил ряд других инфекций и заболеваний, включая грипп. Однако, как уточняют эксперты, временно ушедшие болезни в скором времени смогут вернуться на прежние позиции.

Александр Тищенко, , 12:45 — REGNUM В 2021 году гриппа практически не было: чуть более 1000 случаев ветряной оспы, 161 случай эпидемического паротита и ни одного случая кори. Согласно отчетам Сети эпидемиологического надзора (RENAVE) Института Карлоса III, пандемия COVID-19 свела к минимуму присутствие других инфекционных заболеваний. Почему так? Испанское издание La Razón со ссылкой на экспертов пишет, что имеет место быть совокупность факторов. С одной стороны, меры по борьбе с COVID-19 защитили население от других вирусов. С другой стороны, огромная биологическая сила SARS-CoV-2 смогла вытеснить другие патогены, вызывающие болезнь.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

«Пока еще рано точно определять причины такого снижения заболеваемости другими вирусными и бактериальными заболеваниями. Но можно сказать наверняка, что их меньше», — подчеркивает руководитель службы инфекционных заболеваний больницы Vall d'Hebron в Барселоне Бенито Альмиранте.

Самый яркий пример — грипп. Согласно последнему еженедельному бюллетеню RENAVE, 87 случаев было зарегистрировано на 13-й неделе (последняя, по которой есть данные), когда за ту же неделю 2020 года было зарегистрировано 1398 случаев. Пока в 2021 году сеть эпидемиологического надзора насчитала 2361 случай гриппа. «Этот год был удивительным, в Vall d'Hebron не госпитализировали из-за гриппа, по крайней мере, насколько мне известно», — говорит Альмиранте. Однако специалист предупреждает, что это заболевание никуда не денется. Одна из гипотез, по словам Альмиранте, в двух словах заключается в том, что коронавирус вытеснил грипп из-за явления биологической конкуренции. «Когда вирус обладает большой биологической активностью, он обладает также большой способностью к адаптации в организме хозяина и пытается выжить, чем дольше, тем лучше. Как? Вызвать болезнь у одних людей и вытеснить других возможных конкурентов, пытающихся занять свою экологическую нишу».

SARS-CoV-2 сильнее гриппа? «Пока еще слишком рано это определять», — говорит глава службы инфекционных заболеваний больницы Vall d'Hebron. Вероятно, в 2020 году так и было, поскольку он впервые вступил в контакт с человеческим организмом и очень хорошо прижился в дыхательных путях. Однако грипп «имеет большое преимущество перед этим коронавирусом, потому что он с нами намного дольше и не исчезнет». Если COVID-19 ослабит бдительность, он обязательно снова займет свое место».

Грипп ptzgovorit.ru

В 2021 году руководителю отдела инфекционных заболеваний Vall d'Hebron не приходилось иметь дело с тропическими болезнями, «поскольку поездки за границу очень ограничены, а иммиграция сокращается». «В случае малярии, например, сокращение было резким. Каждый год мы наблюдали несколько тысяч случаев малярии у иммигрантов из Африки и Южной Америки, а также у сотрудников гуманитарных организаций, которые работали в этих местах. Сейчас мы практически не занимаемся ни одним таким делом». Согласно бюллетеню RENAVE, всего за 2021 год было заявлено 19 заболевших человек, тогда как нормальным явлением было бы, чтобы к апрелю заболело около сотни человек.

В 2021 году также произошло значительное сокращение случаев паротита: 161 случай в 2021 году по сравнению с 5361 случаем за тот же период 2020 года. Сократилось и число случаев заражения ветряной оспой: 1077 по сравнению с 8143. «Дело не в том, что люди получили больше прививок, а в том, что контактов стало меньше. Во время пандемии COVID-19 наблюдались длительные периоды низкого уровня взаимодействия или его отсутствия, а также месяцы отсутствия активности в школе, и это, несомненно, способствовало снижению передачи всех вирусных заболеваний, а также болезней, передающихся контактным путем», — говорит Альмиранте.

Социальная дистанция. (сс) TaurusEmerald

Разница между детьми и взрослыми

Пер Солер, педиатр, отвечающий за Службу инфекционных заболеваний и детской иммунологии Vall d'Hebron, настаивает на том, что нужно проводить различие между детьми и взрослыми, поскольку вирусы ведут себя по-разному. В этом смысле он приводит пример гриппа: «Дети являются распространителями, но клинически вирус не влияет на них».

В Каталонии сосуществование различных патогенов, вызывающих заболевания, очень хорошо отслеживается как в больницах, так и в центрах первичной медико-санитарной помощи. В этом году они не только были оснащены тестами для обнаружения SARS-CoV-2, но также, в качестве новинки, системами обнаружения RSV (интерстициального респираторного вируса, вызывающего бронхиолит) и аденовируса. «Благодаря этому мониторингу было замечено, что с появлением SARS-CoV-2 исчезли остальные вирусы, за исключением риновирусов, вызывающих простуду, и аденовирусов».

Есть хорошие новости для педиатров, рассказал Солер: «Коронавирус вытеснил RSV, который больше всего поражает детей в возрасте до одного года. Это проявляется респираторной недостаточностью и может привести к серьезным клиническим состояниям, требующим госпитализации».

Детская ручка (сс) skalekar1992

В Каталонии в течение сезона 2020−2021 гг. (с октября по январь) до седьмой недели 2021 г. (8 февраля) только семь случаев респираторно-синцитиального вируса были подтверждены в сети из 14 больниц, участвующих в эпиднадзоре за RSV. «В предковидные сезоны в педиатрическом отделении в зимние месяцы почти все, что мы видим, — это бронхиолит», — говорит врач из Vall d'Hebron.

Однако происходит кое-что любопытное. С восьмой недели по 18 апреля наблюдался ряд спорадических случаев RSV, что контрастирует с отсутствием циркуляции вируса в предыдущие месяцы, в среднем 10 случаев в неделю. «У педиатров есть ощущение, что это никуда не денется», — говорит Пер, хотя они изучают, что произошло в других частях мира, чтобы установить версию.

При этом «в Южной Америке, где свирепствует пандемия SARS-CoV-2, не было зарегистрировано значимой заболеваемости RSV». Но во Франции, которая находится на промежуточном уровне с точки зрения сдерживания коронавируса и которая является территорией, которая больше всего напоминает Испанию и Каталонию в этом смысле, «заболеваемость даже выше, чем у нас, около 350 случаев, и также много случаев бронхиолита». «Педиатрические бригады многих больниц Испании поражены этим, и мы изучаем это», — говорит он.