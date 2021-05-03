Сорочинск, Оренбургская область, , 11:34 — REGNUM В Сорочинске Оренбургской области после взрыва ввели режим ЧС локального характера, сообщает городская администрация.

Учитывая чрезвычайную ситуацию техногенного характера, которая сложилась в результате взрыва в здании ООО «Сорочинский маслоэкстракционный завод» (МЭЗ), введен режим ЧС только на территории предприятия. Опасности для местного населения, в том числе проживающего в непосредственной близости от предприятия, нет, заявили чиновники.

Напомним, 30 апреля на МЭЗ прогремел взрыв. Погиб один человек, еще двое работников получили травмы и доставлены в клинику Оренбурга. В результате ЧП было повреждено производственное оборудование, нарушен закрытый контур подразделения завода. По факту гибели и травмирования людей на производстве возбудили уголовное дело.

Муниципальная власть сообщила, что после взрыва завод работает, но производственная деятельность не осуществляется.

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