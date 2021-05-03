Чита, , 11:34 — REGNUM В Забайкалье двумя партиями (30 апреля и 1 мая) поступила свыше 19 тысяч доз вакцины Гам-КОВИД-Вак («Спутник V») и чуть более 800 доз инъекции ЭпиВакКорона».

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Об этом сообщила заместитель председателя правительства Забайкалья Инна Щеглова.

Как сообщало ИА REGNUM, за все время в регион направили 146 258 доз инъекций. По состоянию на 3 мая, вакцину от COVID-19 поставили более 121 тысячи забайкальцев. Это 25% населения.

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