Москва, , 11:34 — REGNUM За минувшие сутки в Москве выявили 2635 случаев заражения коронавирусом. Такие цифры 3 мая привели в оперативном штабе столицы.

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«Подтверждено 2635 новых случаев заражения, госпитализировано 976 человек, скончались 58 пациентов», — сообщили в оперштабе.

За этот же период в городе выздоровели ещё 1408 пациентов с COVID-19. Отметим, что днем ранее количество новых случаев заражения SARS-CoV-2 в столице составляло 2699.

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