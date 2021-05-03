Краснотурьинск, Свердловская область, 3 мая 2021, 11:33 — REGNUM В Краснотурьинске Свердловской области о Дню Победы разместили баннеры, содержащие ошибки. Информация приведена в паблике «Краснотурьинск LIVE» в соцсети ВКонтакте.
На одном из баннеров фамилия Маршала Советского Союза Константина Рокоссовского указана как «Роккосовский». Ещё на одном выражается благодарность ветеранам за «мироное» небо, а на третьем сказано, что Парад Победы был 9 мая 1945 года, хотя на самом деле его провели 24 июня.
Пользователи интернета выразили возмущение подобными фактами. Официальных комментариев пока нет.