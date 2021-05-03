Саратов, , 11:43 — REGNUM В Саратовской области по состоянию на 3 мая от осложнений, вызванных COVID-19, скончались 943 жителя. За минувший день умер еще один пациент с коронавирусом.

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За сутки, как уточняет облминздрав, жертвой коронавирусной инфекции стал 58-летний мужчина.

Число активных больных на сегодняшний день составляет 4583 пациента.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области ежесуточный прирост новых случаев заражения SARS-CoV-2 сравнялся с показателем заболеваемости в начале октября 2020 года. Так, за минувший день положительные тесты на коронавирус подтвердились у 129 жителей, выписались по выздоровлению — 115 пациентов. Всего по данным на 3 мая зарегистрировано 59 409 случаев заражения.

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