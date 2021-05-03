Ульяновск, , 11:32 — REGNUM В Ульяновской области умерли ещё восемь пациентов с коронавирусом — данный показатель остаётся неизменным уже в течение шести дней. Это следует из обновлённых данных оперативного штаба России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

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По данным на 3 мая, с начала пандемии в Ульяновской области лабораторно подтверждено 53 678 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки — 89.

Победили болезнь 50 886 человек, из них за последние сутки вылечились 86 пациентов. Доля выздоровевших составила 94,8%. В настоящее время от COVID-19 лечатся 1592 пациента.

Также в Ульяновской области за последние сутки умерли восемь пациентов с коронавирусом. Отметим, что с 28 апреля каждые сутки в регионе умирают от COVID-19 по восемь человек. Всего с начала пандемии в области скончались 1200 пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что парад Победы в Ульяновске состоится, но с учётом пандемии коронавируса он пройдёт без зрителей. В мэрии ссылаются на продление ограничительных мер до 31 мая.