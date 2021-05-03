Москва, , 11:54 — REGNUM Российская футбольная Премьер-Лига (РПЛ) сделала официальное заявление по поводу жалобы московского футбольного клуба «Локомотив», которая была сделана «красно-зелеными» после их разгромного поражения от санкт-петербургской команды «Зенит» в матче 28-го тура РПЛ (6:1) по поводу отношения к болельщикам москвичей со стороны санкт-петербургского клуба. Об этом 3 мая сообщает пресс-служба РПЛ.

«РПЛ совместно с РФС (Российским футбольный союзом) проведет проверку по факту заявления ФК «Локомотив» о применении чрезмерных ограничительных мер в отношении гостевых болельщиков при проведении матча 28-го тура Тинькофф РПЛ «Зенит» — «Локомотив», — говорится в сообщении пресс-службы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее клуб «Локомотив» направил жалобы в РФС и РПЛ на отношение санкт-петербургской команды «Зенит» к болельщикам москвичей в матче 28-го тура чемпионата России, в котором «красно-зеленые» проиграли с разгромным счетом.

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