Ростов-на-Дону, , 11:31 — REGNUM В Ростовской области за последние сутки не зарегистрировано летальных исходов среди пациентов с коронавирусом, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве 3 мая.

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За весь период жертвами COVID-19 в Ростовской области стали 4093 человека.

ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области за последние сутки выявили 226 новых носителей коронавируса. Общее число случаев заражения превысило 88,6 тысячи.

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