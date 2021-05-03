Москва, , 11:29 — REGNUM Представители госкорпорации «Роскосмос» и Национального агентства космических наук Королевства Бахрейн (NSSA) подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в области исследования и использования космического пространства в мирных целях. Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.

Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин объяснил, что подписание этого меморандума создаёт новые возможности по наращиванию двухстороннего сотрудничества в космической отрасли. Председатель совета директоров NSSA Камаль бин Ахмед Мохаммед добавил, что в меморандуме прописаны конкретные направления деятельности, в которых могут быть реализованы совместные проекты.

«Меморандум предоставляет прекрасную возможность для реализации долгосрочных целей и стратегии развития NSSA, поскольку госкорпорация «Роскосмос» является одной из ведущих космических организаций мира», — подчеркнул председатель совета директоров NSSA.

Генеральный директор NSSA Мохамед Эбрахим Аль-Асири напомнил, что в последние годы ряд специалистов NSSA прошли подготовку в российских учебных учреждениях. Он отметил, что это обучение помогло в выполнении ряда научных исследований в интересах агентства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте представители России и Китая подписали меморандум о сотрудничестве в работе по созданию международной исследовательской станции на Луне.

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