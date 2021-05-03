Москва, , 11:28 — REGNUM В Российской Федерации за прошедшие сутки выявлено 8489 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом сегодня, 3 мая, сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

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Сообщается, что 8489 новых случаев заражения выявлены в 82 субъектах Федерации из 85. При этом 13,8% выявленных за сутки случаев не имеют клинических проявлений болезни.

Уточняется, что за сутки от последствий коронавирусной инфекции скончались 336 человек. Выздороветь от COVID-19 смогли 6367 человек.

По сравнению с предыдущим днем динамика уровня заражения не изменилась. В Москве за сутки выявлено 2635 новых случаев заражения, в Санкт-Петербурге — 704.

Далее следуют: Московская область (641), Ростовская область (227), Воронежская область (150).