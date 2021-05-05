Москва, 5 мая, 2021, 07:08 — ИА Регнум. Петр Петрович Сидоров (1926—1972) попал на фронт еще очень молодым человеком в 1944 году. Принимал участие в Висло-Познанской наступательной операции, брал Берлин…

Петр Петрович Сидоров

К началу штурма немецкой столицы Сидоров в звании красноармейца воевал стрелком 1008-го стрелкового полка 266-й стрелковой дивизии в 5-й ударной армии.

17 апреля одним из первых переправился через реку Альт-Одер у населенного пункта Ной-Харденберг и, ворвавшись в траншею противника, уничтожил пулеметный расчет, своим огнем мешавший форсированию реки.

23 апреля во время уличных боев в Берлине Петр Петрович вышел в тыл врага, выстрелом из трофейного фаустпатрона подбил вражеский бронетранспортер, огнем из автомата уничтожил нескольких солдат.

Пять дней спустя был окружен немцами в одном из городских зданий. При помощи фаустпатрона пробил стену и в свою очередь сам оказался в тылу окруживших его солдат, пятерых из которых, пользуясь внезапностью, красноармеец тут же расстрелял.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 31 мая 1945 года Петру Петровичу было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением медали Золотая Звезда (№ 6702).

Также Сидоров был награжден орденом Славы 3-й степени и медалью «За боевые заслуги».

После войны работал в транспортной милиции, а затем в ГАИ. Был награжден медалью «За безупречную службу». Жил в городе Фрунзе (ныне Бишкек).