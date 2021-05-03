Сеул, , 11:29 — REGNUM В Южной Корее продолжают фиксировать снижение уровня поддержки политики главы государства. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на исследовательскую компанию Real Meter.

Согласно результатам опроса, проведённого с 26 по 30 апреля среди 2523 человек старше 18 лет, за неделю уровень поддержки политики президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина сократился на 0,8%, до 33%.

Не одобряют деятельность главы государства 62,6%, что на 0,3% ниже по сравнению с результатом опроса, проведённым на прошлой неделе.

Уровень поддержки Демократической партии «Тобуро» сократился на 2,9%, до 27,8%, а оппозиционной партии «Сила народа», напротив, вырос на 0,7%, до 37,3%.