Минск, , 11:26 — REGNUM Белоруссия с начала года экспортировала через российские порты 220 тысяч тонн нефтепродуктов. Совмин Белоруссии рассматривает вопрос инвестирования в строительство белорусского терминала на территории Ленинградской области. Об этом 2 мая заявил председатель правительства республики Роман Головченко.

По его словам, белорусским партнёрам предоставлены земельные участки под строительство терминала. Совмин Белоруссии решает вопрос о целесообразности инвестиций в такой проект, сказал Головченко в эфире белорусского гостелеканала «Беларусь 1».

Напомним, ранее о строительстве белорусского «порта» или «причала» заявлял Александр Лукашенко, анонсируя диверсификацию экспорта нефтепродуктов с портов Прибалтики на российскую Усть-Лугу. Такая необходимость у официального Минска возникла после того, как прибалтийские режимы поддержали прозападную оппозицию в Белоруссии, отказали Лукашенко в легитимности и применили к официальному Минск санкции.

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