Ростов-на-Дону, 3 мая 2021, 11:25 — REGNUM В Ростовской области за последние сутки зарегистрировано 227 случаев заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве 3 мая. Для сравнения: днём ранее положительный результат теста на коронавирус получили 226 человек.
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Новые носители инфекции выявлены в 44 городах и районах Ростовской области с наибольшим приростом в Ростове-на-Дону (75). Более 30% заразившихся — люди старше 66 лет, 5,3% — дети.
С начала пандемии в Ростовской области зарегистрировано 88 642 случая заражения коронавирусом.
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