Ростов-на-Дону, , 11:25 — REGNUM В Ростовской области за последние сутки зарегистрировано 227 случаев заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве 3 мая. Для сравнения: днём ранее положительный результат теста на коронавирус получили 226 человек.

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Новые носители инфекции выявлены в 44 городах и районах Ростовской области с наибольшим приростом в Ростове-на-Дону (75). Более 30% заразившихся — люди старше 66 лет, 5,3% — дети.

С начала пандемии в Ростовской области зарегистрировано 88 642 случая заражения коронавирусом.

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