Пенза, , 11:43 — REGNUM В Пензенской области выявили за минувший день 84 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Накануне заболели 85 жителей. За все время наблюдения инфекцию, по данным общероссийского оперштаба на 3 мая, зарегистрировали у 45 162 человек.

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Выздоровели после болезни 42 466 пациентов, за сутки — 75 человек. Скончались от осложнений, вызванных коронавирусом, 660 жителей, пятеро — за сутки. Активными больными на сегодняшний день остаются 2036 пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в России выявили 8489 случаев заражения коронавирусом. Всего с начала пандемии по состоянию на 3 мая обнаружено 4 831 744 случаев заражения SARS-CoV-2.

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