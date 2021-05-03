Чита, , 11:24 — REGNUM В Забайкальском крае, где от COVID-19 уже привита четвёртая часть населения, в необходимости прививки собственным примером будут убеждать чиновники.

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«Есть такое правило — делай, как я. Есть необходимость сейчас этим правилом руководствоваться и нам, я имею в виду госслужащих. Много тех, кто ещё не привился, в краевых министерствах планирования, экономразвития, культуры, ряде других. Я буду ждать всех руководителей министерств и департаментов на следующем штабе 10 мая с отчётом о ходе вакцинации их сотрудников», — заявил заместитель главы правительства Андрей Гурулев.

Как сообщало ИА REGNUM, с 18 января в регионе идет иммунизация населения, работает 70 стационарных и 15 передвижных пунктов вакцинации. Вакцину от COVID-19 на сегодняшний день поставили более 121 тысячи забайкальцев.

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