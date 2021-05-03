Днепропетровск, Украина, 3 мая 2021, 12:34 — REGNUM В Днепропетровске (переименован в Днепр) в возрасте 85 лет умер главный режиссёр Днепропетровского академического театра драмы и комедии, народный артист УССР Жан Мельников. Об этом заявил его сын Андрей Мельников 2 мая на своей странице в социальной сети Facebook.
Напомним, Жан Мельников — актёр и главный режиссёр Днепропетровского академического театра. Играл с 1952 года, с 1977 года — народный артист УССР. Участвовал в фильмах «Весна на Заречной улице», «Педагогическая поэма» и «Вдали от Родины». Поставил и сыграл более 150 спектаклей.