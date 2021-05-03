Милан, Италия, , 11:28 — REGNUM Миланский футбольный клуб «Интер» заключит новый контракт со своим защитником Алессандро Бастони. Об этом 3 мая сообщает журналист Николо Скира на своей странице в соцсети Twitter.

По информации источника, соглашение между 22-летним футболистом и миланской командой будет рассчитано на три года и зарплата игрока за это время составит € 2,8 млн ежегодно.

Отметим, в нынешнем сезоне Алессандро Бастони сыграл в 38 матчах в составе «Интера», в которых сумел отдать четыре голевых паса. При этом ранее миланский клуб досрочно стал чемпионом в итальянской Серии А.